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اغتيال شرطي واعتقال "متورطين" بالجريمة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-03-19T10:49:30+0000
اغتيال شرطي واعتقال "متورطين" بالجريمة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، باعتقال مجموعة من المشتبه بتورطهم باغتيال شرطي فجر أمس في أطراف ناحية العبارة، 15 كم شمال شرقي بعقوبة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوات مشتركة من الشرطة والاستخبارات اعتقلت مجموعة من المشتبه باغتيالهم شرطي داخل منزله في منطقة (دورة الامام)"، 5 كم شرق ناحية العبارة.

وأضاف المصدر، أن "التحقيقات مستمرة لكشف أسباب وملابسات الحادث ومعرفة المتورطين بالجريمة".

وتشهد ديالى عمليات اغتيال مستمرة تطال عناصر أمنية وحكومية، بالإضافة إلى شخصيات عشائرية، بدوافع إرهابية أو ثارات عشائرية وشخصية.

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