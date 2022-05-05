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اغتيال شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادثين في ديالى وبغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-05T20:41:25+0000
اغتيال شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادثين في ديالى وبغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمقتل شخصين برصاص مسلحين في ديالى، في وقت أصيب فيها اخران نتيجة رصاص طائش في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن شابين اثنين قتلا بنيران مجهولين انطلقت من البساتين في قرية ذيابة التابعة لناحية ابي صيدا ٣٠ كم شمال شرق بعقوبة.

وعلى صعيد أخر، قال مصدر أمني إن شخصاً أصيب نتيجة رصاصة طائشة استقرت في كتفه ضمن منطقة حي النصر شرق العاصمة.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادثاً مماثلا وقع عندما أصيب امرأة نتيجة رصاصة طائشة استقرت بمنطقة الرأس ضمن منطقة الامين الثانية، نقلت للمستشفى وهي في حالة خطرة.

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