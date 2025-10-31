اغتيال شاب في ميسان وحريق قرب سيطرة دارمان بكركوك

شفق نيوز- ميسان/ كركوك

أفادت مصادر أمنية، مساء الجمعة، بمقتل شاب على يد مسلحين مجهولين في ناحية المشرح بمحافظة ميسان، فيما اندلع حريق في عجلة "مكبس كرتون" قرب سيطرة دارمان بمحافظة كركوك.

وذكر أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز أن "مسلحين مجهولين فتحوا نار أسلحتهم على شاب بناحية المشرح في محافظة ميسان، ما أدى إلى وفاته على الفور، ثم فرّ المسلحون إلى جهة مجهولة الهوية".

وأشار المصدر، إلى أن "دوافع حادثة الاغتيال ما تزال مجهولة، وتم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لمعرفة الملابسات وملاحقة الجناة".

وفي كركوك، قال مصدر أمني آخر، إن "حريقاً اندلع داخل عجلة مكبس للكرتون المستعمل أثناء مرورها عبر سيطرة دارمان على الطريق الرابط بين كركوك وأربيل".

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتعمل حالياً على إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المركبات القريبة".

وأضاف أن "الحريق اندلع داخل المكبس نتيجة احتكاك حراري أو تماس كهربائي محتمل، فيما لم تُسجَّل حتى الآن أي إصابات بشرية"، مؤكداً أن "التحقيقات الأولية جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة".

وأشار المصدر، إلى أن "الطريق شهد ازدحاماً مؤقتاً نتيجة انتشار الدخان الكثيف وإجراءات السلامة التي اتخذتها القوات الأمنية والدفاع المدني في محيط السيطرة".