اغتيال شاب بظروف غامضة ومصرع آخر بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة صلاح الدين يوم السبت، باغتيال مدني ومصرع آخر بحادثين منفصلين في سامراء وطوزخورماتو.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "مجهولين اغتالوا شابا باطلاقات نارية قرب طريق (العرموشة) في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت ولاذوا بالفرار".

وأضاف ان "قوات الأمن حضرت إلى مكان الحادث وأخلت الجثة الى الطب العدلي فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته الغامضة".

وتشهد عدة محافظات اغتيالات مستمرة لدوافع الثأر أو الخلافات الشخصية أو دوافع ارهابية.

وفي حادث سير أيضا وبحسب المصدر نفسه لقي شاب مصرعه على طريق طوزخورماتو _ كركوك.

وأشار إلى أن السلطات المرورية اتخذت الاجراءات اللازمة وفتحت تحقيقا بالحادث.