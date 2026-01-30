اغتيال رجل بـ14 رصاصة وانتحار شاب في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفادت مصادر أمنية في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، مساء اليوم الجمعة، باغتيال رجل خمسيني بـ14 إطلاقة نارية في قضاء القرنة، فيما شهد قضاء الزبير انتحار شاب داخل منزله لـ"أسباب عائلية".

وذكر المصدر في قضاء القرنة لوكالة شفق نيوز، أن "رجلاً في الخمسين من عمره تعرض لهجوم مسلح من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية".

وأشار إلى أن "المسلحين أطلقا 14 رصاصة على الرجل أثناء قيادته دراجة ستوتة، استقرت منها 11 إطلاقة في منطقة البطن، ثم لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ العملية".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية نقلت الضحية إلى مستشفى القرنة"، لافتاً إلى أن الحادث يعود إلى "نزاع عشائري قديم بين عشيرتين".

وفي البصرة أيضاً، لكن في قضاء الزبير، أبلغ مصدر أمني آخر الوكالة بـ"انتحار شاب يبلغ من العمر 18 عاماً"، مشيراً إلى أن الدوافع تعود إلى "أسباب عائلية".