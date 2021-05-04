اغتيال حارس معمل ووفاة أستاذ جامعي بكورونا في ديالى

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية ومحلية في ديالى يوم الثلاثاء باغتيال حارس معمل في اطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة و وفاة أستاذ جامعي بفيروس كورونا في بعقوبة.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز" ان مسلحين مجهولين اغتالوا شابا في العشرين من عمره يعمل حارسا في معمل للمواد الانشائية في قرية بروانة الصغيرة في اطراف قضاء المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة ولاذوا بالفرار.

واضاف" ان قوات الأمن حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف أسبابه وملابساته التي مازالت غامضة حتى الآن"

ويشهد قضاء المقدادية هجمات مسلحة واغتيالات منظمة تطال شرائح اجتماعية متعددة بسبب الثارات العشائرية او لدواع ارهابية.

وفي سياق منفصل افاد مصدر اعلامي في جامعة ديالى اليوم الثلاثاء بوفاة التدريسي في جامعة ديالى- قسم الهندسة المدنية حافظ ابراهيم ناجي متأثرا بمضاعفات كورونا.

واضاف" ان كلية الهندسة أعلنت حدادا رسميا تأبينا للاستاذ الجامعي".