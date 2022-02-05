اغتيال القاضي المختص بقضايا المخدرات في ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم السبت، باغتيال القاضي المختص بقضايا المخدرات من قبل مسلحين مجهولين وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه القاضي احمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، في حي المعلمين امام مبنى الكاتب العدل وسط مدينة العمارة، وأردوه قتيلاً على الفور، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

وبين ان "المجنى عليه أصيب بـ15 رصاصة"، مشيرا الى ان "قوة أمنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً للتوصل الى الجناة".