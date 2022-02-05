سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اغتيال القاضي المختص بقضايا المخدرات في ميسان

Category: أمـن

Date: 2022-02-05T16:34:11+0000
اغتيال القاضي المختص بقضايا المخدرات في ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم السبت، باغتيال القاضي المختص بقضايا المخدرات من قبل مسلحين مجهولين وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه القاضي احمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، في حي المعلمين امام مبنى الكاتب العدل وسط مدينة العمارة، وأردوه قتيلاً على الفور، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

وبين ان "المجنى عليه أصيب بـ15 رصاصة"، مشيرا الى ان "قوة أمنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً للتوصل الى الجناة".

related

مسلحون بزي عسكري يخلون سبيل تاجر مخدرات بالقوة جنوبي العراق

Date: 2021-03-15 10:35:11
مسلحون بزي عسكري يخلون سبيل تاجر مخدرات بالقوة جنوبي العراق

انتحار ثلاثة شبان بينهم امرأة طلقها زوجها ومقتل رابع بمحافظتين عراقيتين

Date: 2021-12-14 08:24:56
انتحار ثلاثة شبان بينهم امرأة طلقها زوجها ومقتل رابع بمحافظتين عراقيتين

الشرطة تداهم منزل نائبة عن تحالف العامري في ميسان

Date: 2020-09-24 20:37:22
الشرطة تداهم منزل نائبة عن تحالف العامري في ميسان

ضبط مواد كبيرة من المخدرات اثر مداهمة جنوبي العراق.. صور

Date: 2021-05-25 06:11:34
ضبط مواد كبيرة من المخدرات اثر مداهمة جنوبي العراق.. صور

بعد ساعات من إخماده.. تفجّر نزاع مسلح في ميسان مجدداً

Date: 2022-02-01 20:33:27
بعد ساعات من إخماده.. تفجّر نزاع مسلح في ميسان مجدداً

إصابة مسؤول صحي خلال محاولة اغتيال في ميسان

Date: 2020-07-29 20:51:20
إصابة مسؤول صحي خلال محاولة اغتيال في ميسان

بعد هدنة هشة.. القوات الأمنية تبدأ بفرض حظر للتجوال في قلعة صالح بميسان

Date: 2022-02-04 16:39:27
بعد هدنة هشة.. القوات الأمنية تبدأ بفرض حظر للتجوال في قلعة صالح بميسان

انتشار "سرايا السلام" في العمارة على خلفية مقتل "أبو الريش"

Date: 2022-01-11 15:40:12
انتشار "سرايا السلام" في العمارة على خلفية مقتل "أبو الريش"