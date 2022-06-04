اغتصب 5 ايزيديات وشارك بغزوة سنجار.. الإطاحة بداعشي بارز في كركوك

شفق نيوز/ أفادت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، يوم السبت، انها و بالتعاون مع القوات الأمنية، تمكنت من القاء القبض على عنصر بارز في تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان، انه جاء ذلك بعد التعاون مع القوات الأمنية لماسكة في محافظة كركوك استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص بقضايا هيئة الحشد الشعبي، حيث تم إلقاء القبض على عنصر ارهابي بارز ينتمي لفلول “داعش” الإرهابي ضمن ما يسمى ولاية نينوى قاطع سنجار.

وأضاف البيان أن الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول الاسناد لتنظيم “داعش” الارهابي فيما يسمى بـ”ولاية نينوى” قاطع سنجار وقد نفذ عدة جرائم شنيعة ابرزها اغتصاب 5 مواطنات ايزيديات بعد أن قُدِمن كهدايا له، حيث كانت أحداهن لا يزيد عمرها عن 16 عاماً، فيما اقدم على قتل أزواج بقية النساء وأطفالهن بطريقة وحشية.

كما شارك الإرهابي المجرم بعدة غزوات من ابرزها ( غزوة سنجار)، وفقا للبيان.

وتابعت المديرية انه قد جاء هذا الاعتقال بعد المجهود الكبير والخطوات الحثيثة والعمل الامني الاستخباري الذي قامت به المديرية العامة للأمن و الانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.