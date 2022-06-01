اعمال شغب داخل سجن في بغداد والجيش يتدخل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، مساء الاربعاء، بحصول اعمال شغب داخل موقف مركز شرطة الرشاد شرقي العاصمة، بسبب كثرة عدد الموقوفين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال الشغب اندلعت لوجود أكثر من 75 موقوفاً داخل السجن الذي لا يتسع لهذا العدد، مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على الوضع وتعزيز الحماية من قبل الجيش العراقي".

واشار الى انه "لم يتم تسجيل اي اصابات بشرية"، مضيفاً أن "قائد شرطة بغداد حاليا يشرف على تفاصيل الحادث ويجري توزيع الموقوفين على مراكز الشرطة الاخرى لتقليل الزخم الحاصل داخل الموقف".