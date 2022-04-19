اعلان إنذار (ج) في عموم العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بدخول القوات الأمنية الإنذار (ج) لمدة 72 ساعة في عموم مناطق العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه "وحسب توجيهات المراجع العليا، فقد أدخلت جميع القوات الأمنية بمختلف صنوفها الإنذار الشديد (ج) لمدة 72 ساعة في عموم محافظات العراق".

وأضاف المصدر أن "الإنذار جاء لإفشال جميع المخططات الإرهابية".

وكان قائد عمليات بغداد دعا، يوم الثلاثاء، إلى "الانتباه الشديد والحيطة والحذر" للحفاظ على "المنجزات الأمنية"، وفيما حدد أساليب بديلة لتعويض إغلاق طرق الكرادة، شدد على استنفار الإمكانات كافة لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان.

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس الإثنين، الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع، والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن، يوم أمس الاثنين، في تسجيل صوتي، إطلاق حملة "ثأر" لزعيمه السابق الذي قتل في فبراير/ شباط الماضي، خلال عملية أمريكية شمال غربي سوريا، داعياً إلى استغلال انشغال أوروبا بالحرب في أوكرانيا.

وكان التنظيم الإرهابي أكد في العاشر مارس/ آذار الماضي، مقتل زعيمه السابق أبو إبراهيم القرشي، والمتحدث الرسمي السابق أبو حمزة القرشي، وعرف عن زعيمه الجديد باسم أبو الحسن الهاشمي القرشي، ليكون الزعيم الثالث للتنظيم منذ العام 2014، حين سيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور.

يذكر ان سلسلة من التفجيرات ضربت في شهر تموز/يوليو من العام 2016 مناطق عدة من العاصمة العراقية بغداد مع قرب نهاية شهر رمضان كان أبرزها انفجار الكرادة الشرقية التي سقط على اثرها أكثر من 500 شخص بين ضحية وجريح.

وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري بواسطة سيارة نقل معبأة بمواد ناسفة في منطقة الكرادة، واعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في العام 2021 إلقاء القبض على غزوان الزوبعي المتسبب بالتفجير.