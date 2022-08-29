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اعلان حظر تجوال شامل في عموم العراق

Category: أمـن

Date: 2022-08-29T14:31:57+0000
اعلان حظر تجوال شامل في عموم العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة يوم الاثنين، حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق.

وذكر بيان للعمليات المشتركة ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرض حظر التجوال في جميع أنحاء العراق سيدخل حيز التنفيذ "اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق من اليوم حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد على خلفية اقتحام انصار التيار الصدري للقصر الحكومي.

وفي وقت سابق اليوم أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.

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