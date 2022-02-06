اعلان حالة الانذار (ج) في محافظة ميسان

شفق نيوز/ اعلنت السلطات الامنية في محافظة ميسان، اليوم الأحد، حالة الانذار القصوى للقطعات الامنية كافة في المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة في المحافظة في بيان صوتي عبر اللاسلكي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "تنسب التحاق جميع أفراد القوات الامنية من ضباط وشرطة من المجازين والذين يتمتعون بالاستراحة بمراكزهم، وإعلان حالة الانذار 100% (ج)، فضلا عن نزول الضباط على رأس القوات الامنية في الشارع ونصب السيطرات في مناطق المحافظة كافة".

ووجهت القيادة العسكرية في ميسان، "جميع أفرادها باعتقال اي شخص مخالف للقانون واصحاب الدراجات النارية والخارجين عن القانون مهما كانت صفاتهم".

وتأتي هذه الأوامر عقب موجة اغتيالات اجتاحت المحافظة خلال الأيام الماضية آخرها اغتيال قاضي محكمة تحقيق المخدرات في المحافظة، فضلا عن كثرة اندلاع النزاعات العشائرية في بمختلف الاسلحة النارية.