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اعفاء قائد شرطة المثنى من منصبه

Category: أمـن

Date: 2021-11-08T10:16:01+0000
اعفاء قائد شرطة المثنى من منصبه

شفق نيوز/ قرر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، اعفاء قائد شرطة محافظة المثنى، (جنوبي البلاد) من منصبه، بناء على طلبه.

وأبلغ مصدر امني، وكالة شفق نيوز، أن الغانمي قرر، اليوم، اعفاء قائد شرطة المثنى والمنشآت اللواء عبد الرضا كاطع من منصبه وإحالته الى مقر وزارة الداخلية في بغداد.

وبين المصدر، أن قرار وزير الداخلية جاء وفقاً لطلب تقدم به اللواء عبد الرضا كاطع، مشيراً إلى وجود ثلاثة ضباط مرشحين للمنصب احدهما برتبة لواء واثنين برتبة عميد.

ووفقاً للمصدر، فأن المنصب سيدار من قبل معاون القائد لحين تسمية البديل.

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