سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقلوا في بغداد.. جنايات ذي قار تقضي بالمؤبد لـ11 مدانا بالإرهاب

Category: أمـن

Date: 2021-07-06T14:49:13+0000
اعتقلوا في بغداد.. جنايات ذي قار تقضي بالمؤبد لـ11 مدانا بالإرهاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بإصدار محكمة الجنايات في المحافظة دفعة جديدة الأحكام الجنائية بحق مدانين بالإرهاب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق 11 ارهابيا تم اعتقالهم بمناطق العاصمة بغداد وديالى قبل عدة أعوام، بينهم 3 أشقاء"، لافتا إلى أن " المتهمين الـ11 تمت إدانتهم بقضايا تفخيخ عجلات ووضع عبوات لاصقة ومهاجمة القوات الأمنية".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وتصدر محكمة جنايات ذي قار الأولى بين الحين والآخر أحكاما بحق مدانين بالإرهاب بعد اختيار المحافظة الجنوبية، لتكون مكان آمن لمحاكمة المعتقلين من تنظيم القاعدة وكيان داعش قبل عدة سنوات بسبب الأمان الذي تشهده المحافظة.

related

عبد الوهاب الساعدي يباشر مهامه رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب

Date: 2020-05-13 14:36:05
عبد الوهاب الساعدي يباشر مهامه رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب

القبض على 4 عناصر من داعش في عدة محافظات

Date: 2021-03-13 09:52:23
القبض على 4 عناصر من داعش في عدة محافظات

الكاظمي لجهاز مكافحة الإرهاب: رهان الحكومة عليكم

Date: 2020-08-29 12:37:24
الكاظمي لجهاز مكافحة الإرهاب: رهان الحكومة عليكم

مكافحة الأرهاب يطيح بدواعش في مدن بينها بغداد

Date: 2021-03-14 10:28:37
مكافحة الأرهاب يطيح بدواعش في مدن بينها بغداد

كان ليخلف مجزرة.. إحباط هجوم انتحاري مزدوج ضد زوار الأربعينية ببغداد

Date: 2020-10-02 20:34:00
كان ليخلف مجزرة.. إحباط هجوم انتحاري مزدوج ضد زوار الأربعينية ببغداد

انتشار مفاجئ لقوات مكافحة الإرهاب وسط بغداد

Date: 2021-03-28 17:11:47
انتشار مفاجئ لقوات مكافحة الإرهاب وسط بغداد

بإنزال جوي.. قوة خاصة تطيح بقيادي بارز بداعش في كركوك

Date: 2020-10-10 09:45:54
بإنزال جوي.. قوة خاصة تطيح بقيادي بارز بداعش في كركوك

مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع آسايش السليمانية يعتقل عددا من الإرهابيين

Date: 2021-03-31 10:53:43
مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع آسايش السليمانية يعتقل عددا من الإرهابيين