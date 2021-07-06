اعتقلوا في بغداد.. جنايات ذي قار تقضي بالمؤبد لـ11 مدانا بالإرهاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بإصدار محكمة الجنايات في المحافظة دفعة جديدة الأحكام الجنائية بحق مدانين بالإرهاب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق 11 ارهابيا تم اعتقالهم بمناطق العاصمة بغداد وديالى قبل عدة أعوام، بينهم 3 أشقاء"، لافتا إلى أن " المتهمين الـ11 تمت إدانتهم بقضايا تفخيخ عجلات ووضع عبوات لاصقة ومهاجمة القوات الأمنية".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وتصدر محكمة جنايات ذي قار الأولى بين الحين والآخر أحكاما بحق مدانين بالإرهاب بعد اختيار المحافظة الجنوبية، لتكون مكان آمن لمحاكمة المعتقلين من تنظيم القاعدة وكيان داعش قبل عدة سنوات بسبب الأمان الذي تشهده المحافظة.