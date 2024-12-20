اعتقلوا بوقت قياسي.. أشقاء وابن أحدهم يقتلون شقيقهم شرقي بغداد

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة الرصافة، يوم الجمعة، عن جريمة قتل بوقت قياسي وألقت القبض على الجناة وهم أشقائه في منطقة العماري شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بعد ورود أخبار من السيطرة المركزية بوجود حادث قتل احد المواطنين بعدة إطلاقات نارية أمام داره ضمن منطقة العماري، على الفور توجهت مفارز مركز شرطة اكد إلى محل الحادث".

وبينت أنه "بعد التحري والتعمق بالتحقيق وتدوين أقوال المدعية بالحق الشخصي (زوجة الضحية) والتي أفادت بقيام اشقائه بتهديده بالقتل بسبب مشاكل عائلية".

ولفتت إلى أنه "بعد استحصال الموافقات تم القبض على اثنين من اشقائه وابن شقيقه وعثر داخل دارهم على سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف ومسدس، وتم ايداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".