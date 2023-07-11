اعتقال 9 متهمين أوهموا المواطنين بالتعيينات على الأمن الوطني

شفق نيوز/ اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، اعتقال 9 متهمين في محافظتي بابل والبصرة "أوهموا" المواطنين بالتعيينات على ملاكه,

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن مفارزه "تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية في محافظة بابل من القبض على (8) متهمين لإيهامهم المواطنين بالتعيين على ملاك الجهاز بينهم منتحل صفة مدير عام في مجلس النواب، والآخر في رئاسة الوزراء، مع ضبط مجموعة أختام لوزارات وهيئات حكومية، وعدد من الكتب المزورة".

وأضاف البيان أن "مفارز الجهاز في محافظة البصرة تمكنت، بعد نصب كمين محكم، من القبض على متهم قام بأخذ مبالغ من المواطنين لغرض تعيينهم على ملاك الجهاز، وقد جرى إحالة جميع المتهمين أصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

وتابع الجهاز في بيانه أن "في الوقت الذي يؤكد فيه جهاز الأمن الوطني على عدم وجود تعيينات أو درجات وظيفية جديدة فإنه يجدد الدعوة للمواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات".