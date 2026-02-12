اعتقال 9 متهمين بالعنف الأسري بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، يوم الخميس، اعتقال تسعة أشخاص متهمين بقضايا عنف أسري، بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار الحملات المستمرة لمتابعة هذا النوع من الجرائم.

وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة، العقيد عامر الشواني، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم شرطة النجدة والدوريات تدخلت إثر ورود بلاغات عبر رقم الاستجابة السريعة (911)، وتمكنت من احتواء إحدى حالات العنف الأسري، فيما تولى قسم حماية الأسرة والطفل متابعة القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف الشواني، أن "قسم حماية الأسرة والطفل ألقى القبض على عدد من المطلوبين والمتهمين وفق مذكرات قضائية صادرة بحقهم في قضايا تتعلق بالعنف الأسري، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

وأكد أن "قيادة شرطة كركوك مستمرة في تنفيذ واجباتها لحماية أفراد الأسرة، لاسيما الفئات الأكثر عرضة للعنف"، داعياً المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي حالة عبر الرقم (911) لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".