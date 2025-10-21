بينهم عناصر بـ"حشد الطارمية".. اعتقال 9 متهمين باغتيال "صفاء المشهداني"

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، باعتقال تسعة أشخاص يُشتبه بأنهم من المتورطين باغتيال مرشح تحالف السيادة "صفاء المشهداني".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الاعتقال جرت في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، حيث تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص متهمين باغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني".

وأشار إلى أن "من بين المعتقلين هناك خمسة من منتسبي (حشد الطارمية)".

وفجر يوم الأربعاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قُتل عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف "السيادة" صفاء المشهداني، بانفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل عجلة تقل المشهداني واثنين من مرافقيه في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز في وقت سابق.

وفي اليوم التالي لعملية الاغتيال، كشف مصدر مطّلع على أعمال اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، عن خيوط خاصة بالحادث تقود السلطات إلى تحديد مرتكبي الجريمة ودوافعها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال تنتمي للمنطقة نفسها، وليست جهة خارجية"، مضيفاً أن "كاميرات المراقبة المنتشرة في أرجاء الطارمية والمسارات المؤدية إليها أظهرت أن عملية زرع العبوة اللاصقة تمت داخل القضاء".

وبحسب المصدر، فإن "العبوة محلية الصنع، وتم ربطها بنظام تفجير عبر الهاتف المحمول، ما يعني أن تفجيرها جرى من خلال اتصال هاتفي بعد تحديد موقع الهدف"، موضحاً أن "تحركات مركبة المشهداني كانت جميعها داخل الطارمية، قبل توجهه إلى مكتبه، ثم إلى أحد المطاعم غرب بغداد حيث وقع الانفجار".

وأشار المصدر، إلى أن "الجهات الأمنية المختصة توصّلت بشكل أولي إلى الجهات المتورطة، وتجري استكمال الإجراءات الفنية والقانونية تمهيداً للإعلان الرسمي عن الجهة التي نفّذت الاغتيال".

ووفق المصدر، فإن "المشهداني كان على خلاف مع إحدى الجماعات التي حاولت الاستيلاء على قطعة أرض في الطارمية، ما يرجّح أن يكون ذلك الخلاف السبب الرئيس وراء عملية اغتياله".