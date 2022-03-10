اعتقال 9 تجار تلاعبوا بأسعار السلع والمواد الغذائية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، باعتقال عدد من التجار المتلاعبين بالأسعار في المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " قوة امنية اعتقلت 9 تجار مواد غذائية في مدينة الناصرية وضواحيها بسبب تلاعبهم بأسعار المواد الغذائية في السوق المحلية"، لافتا إلى أن " لجنة مركزية في المحافظة تتولى مراقبة أسعار المواد في السوق".

وبين المصدر، أن " المتهمين تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاكمال الإجراءات التحقيقية بحقهم".

في غضون ذلك نفذ الأمن الاقتصادي، حملة لمعالجة غلاء أسعار المواد الغذائية في بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن من اجل حل مشكلة التلاعب بالأسعار واحتكار المواد الغذائية نفذت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفارز شرطة ديالى حملة لمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائية في سوق مدينة بعقوبة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الأربعاء الأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه الانتفاع سلباً على حساب المواطن، والمتاجرة غير القانونية بسلّة غذاء المواطنين، ومحاسبته وفق القانون.

ويعاني العراق من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وقد اتخذت الحكومة الاتحادية حزمة من القرارات لمواجهة هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد والعالم بأسره.