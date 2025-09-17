اعتقال 89 مطلوباً بينهم 56 أجنبياً مخالفاً في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت القوات الأمنية، يوم الأربعاء، اعتقال 56 أجنبياً مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة، فضلاً عن 33 آخرين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ممارسات تطويق وتفتيش 14 منطقة في بغداد، نتج عنها اعتقال 70 متهماً، منهم 56 أجنبياً مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة، وفضلاً عن 14 آخرين من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم مطلوبون بقضايا السرقة، والتهديد، وحيازة السلاح غير المرخص".

وأضافت "تم ضبط عدداً من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة"، مشيرة إلى تسليم المطلوبين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت القيادة أن الهدف من الحملة "مداهمة أوكار السلاح غير المرخص وملاحقة المجرمين والمطلوبين قضائياً".

وكانت قيادة عمليات بغداد، شرعت صباح اليوم، بممارسات أمنية وتطويق وتفتيش مناطق أبو دشير، حي البتول، شهداء العبيدي، الأمين، جرف النداف، الحبيبية، الشعلة، المواصلات، حي التراث، حي الفرات، المگيطيمات، شاخه1/ المحمودية، عمشة-بستان حسيبة في الطارمية.

ونفذت العملية تشكيلات قوات الشرطة الاتحادية، بإسناد قيادتي شرطة بغداد الكرخ والرصافة، والأجهزة والوكالات الاستخبارية.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 19 متهماً من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المطلوبين تم إلقاء القبض عليهم في عمليات متفرقة في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وميسان وديالى".

وأضافت أن "العملية تمت وفقاً لمعلومات استخبارية وبعمليات نوعية وتنسيق عالي المستوى مع القوات الأمنية الماسكة لقواطع العمليات"، مشيرة إلى "تسليم المطلوبين إلى جهات الطلب أصولياً".