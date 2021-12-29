اعتقال 8 والبحث جارٍ عن متهمين رئيسيين بمهاجمة شركة نفطية جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في ذي قار، مساء اليوم الاربعاء، عن تفاصيل جديدة تخص حملة اعتقالات واسعة تطال المعتدين على شركات النفط، وهو ما أكده المحافظ ورئيس اللجنة الأمنية العليا، محمد هادي الغزي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية كبيرة شنت حملة اعتقالات واسعة في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار بعد استهداف شركة (زيباك) الصينية العاملة بحقل الغراف النفطي".

وبين ان "المعتقلين بلغ عددهم حتى الآن 8 اشخاص، وما تزال القوة تبحث عن مطلوبين رئيسيين في شن الهجمات المسلحة على الشركات النفطية بالقضاء ".

بدوره قال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي الغزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "القوات الأمنية تمكنت من الوصول إلى هذه المجموعة الاجرامية التي اعتدت على احدى الشركات النفطية العاملة في حقول المحافظة النفطية".

واضاف ان "إدارة المحافظة ستتابع اي اعتداء على اي شركة اجنبية تعمل في حدود المحافظة".

ويوم امس الثلاثاء، ابلغ مصدر أمني في ذي قار، بأن "مسلحين مجهولين استهدفوا شركة (زيباك) الصينية في حقل الغراف النفطي بقضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "الهجوم تسبب بأضرار في الكرفان الخارجي للشركة".

وبين المصدر، ان "المجهولين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما طوقت قوة أمنية مكان الحادث وعثرت على صاروخ قاذفة غير منفلق، قرب موقع الهجوم".

ولاحقاً دخلت قوة امنية كبيرة قضاء الرفاعي شمالي المحافظة، على خلفية هجوم استهدف شركة نفطية.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية من سوات تابعة لقيادة شرطة محافظة ذي قار، دخلت قضاء الرفاعي مساء اليوم على خلفية هجوم عنيف تعرضت له شركة (زيباك)"، مشيرا الى ان "القوة من المتوقع ان تشن حملة مداهمات على بعض الاماكن المشخصة لديها بحثا عن مطلوبين شاركوا بالهجوم على الشركة الصينية".

وتابع المصدر، ان "التحقيقات الاولية بالهجوم على الشركة الصينية اثبتت انه نتيجة تضارب مصالح بين اطراف متعددة تسعى للاستحواذ على أكبر قدر من الاستثمارات داخل الحقل النفطي".