اعتقال 8 عناصر ينتمون إلى جماعة "اليماني" في العراق

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، إلقاء القبض على 8 أشخاص ينتمون إلى جماعة "أحمد بن الحسن اليماني" في محافظة النجف.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز في محافظة النجف من القاء القبض على (8) عناصر ينتمون لحركة دينية متطرفة".

وأضاف البيان أنه "ضُبطت بحوزتهم المئات من الكتب والمنشورات التي تدعو إلى تهديد السلم المجتمعي من خلال استغلال التجمعات البشرية في الزيارة الأربعينية".

وتابع البيان أنه "قد جرى تدوين أقوال جميع المتهمين واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

ونشر الجهاز صورة للمعتقلين وأمامهم شعار جماعة اليماني الدينية.

وأحمد الحسن اليماني شخصية دينية شيعية عراقية معاصرة يدعو الناس للإيمان به على أنه اليماني الموعود الذي يعتقد المسلمون الشيعة الإثنا عشرية أنه يمهد لظهور المهدي وأول المهديين الإثني عشر (بعد الائمة الإثني عشر) المذكور في رواية وصية النبي محمد التي ينقلها الشيخ الطوسي، واعلن عن هذه الدعوة علنًا على الساحة العراقية عام 2002.