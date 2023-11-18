اعتقال 8 أشخاص بعد شجار "سياسي" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في شرطة ديالى، يوم السبت، باعتقال 8 أشخاص على خلفية شجار اجتماعي تطور الى "سياسي" عند أطراف قضاء الخالص شمال شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شجارا نشب بين اشخاص بسبب خلاف اجتماعي (زواج) بين ابناء قبيلة (العبيد) في قرية التحويلة، شرقي قضاء الخالص، (15 كم شمال شرق بعقوبة)، تطور فيما بعد الى شجار بين أنصار مرشحين اثنين كلاهما ضمن قائمة السيادة بزعامة السياسي خميس الخنجر.

وتابع المصدر، أن الشجار استخدمت فيه اسلحة واطلاقات نارية امتد إلى باحة مركز شرطة التحويلة، مشيراً إلى تعرض قوات الشرطة التي تدخلت لفض النزاع لاعتداءات من قبل المتشاجرين، ما دفع إلى وصول تعزيزات أمنية من الجيش للتدخل وفض النزاع واعتقال 8 أشخاص من مسببي النزاع ومصادرة أسلحة كانت بحوزتهم.

واكد المصدر، ان الاطراف المتنازعة اتفقت على الصلح والتراضي العشائري، فيما أقام عناصر من الشرطة دعاوى قضائية بسبب تعرضهم لاعتداءات مختلفة، مشيرا إلى أن الموقف تحت السيطرة مع تشديد الإجراءات الامنية في مناطق النزاع.