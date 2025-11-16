اعتقال 7 من حماية النائب "الحمداني" اثر حادثة الاعتداء على منزل في كركوك

شفق نيوز - كركوك

ألقت القوات الأمنية في محافظة كركوك، القبض على سبعة عناصر من حماية النائب "مهيمن الحمداني" بعد تورّطهم في "اعتداء" مسلّح استهدف أسرة في قضاء الدبس شمال غربي المحافظة.

وأغلقت القوات الأمنية، مساء أمس السبت، مقر حزب "تقدم" في قضاء الدبس شمال غربي كركوك، فيما دفع الجيش العراقي بتعزيزات كبيرة إلى القضاء عقب حادثة الاعتداء التي طالت منزلاً سكنياً من قبل عناصر حماية المرشح الفائز بالانتخابات عن الحزب مهيمن الحمداني.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الخلاف بدأ بعد دخول مجموعة من عناصر حماية النائب مهيمن الحمداني إلى منزل أحد المواطنين في الدبس والاعتداء على ساكنيه"، مشيراً إلى أن "الحادثة تسببت بتوتر واسع في القضاء ودفع القوات الأمنية إلى فرض طوق مشدد على المنطقة".

وأضاف المصدر ان "أمراً صدر بإلقاء القبض على أحد أفراد حماية النائب، فيما أغلقت القوات محيط منزل الحمداني وفرضت إجراءات مشددة مطالبةً بتسليم المتهم"، مؤكداً أن "الجيش العراقي مستعد لتنفيذ أمر القبض، لكنه بانتظار التوجيهات القانونية النهائية من بغداد قبل اتخاذ أي خطوات إضافية".

من جهة أخرى، كشف مصدر عن تقديم أصحاب المنزل وجنود وضباط في الجيش العراقي، شكوى ضد المرشح الفائز بالانتخابات وحزب تقدم، نتيجة الاعتداء الذي تعرضوا له.

وكانت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً مفاده بقيام النائب الفائز في انتخابات كركوك عن كتلة "تقدم" مهيمن الحمداني بالاعتداء شخصياً على منزل مواطن، إلا أن المعلومات التي حصلت عليها شفق نيوز تؤكد أن الحمداني لم يكن متواجداً أثناء الحادثة.

وبحسب المصادر، فإن الاعتداء نفذه عدد من أنصار النائب إثر منشورات نشرها صاحب المنزل انتقد خلالها الحمداني على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضب بعض مؤيديه الذين أقدموا على مهاجمة المنزل بدافع "الولاء"، حيث ينظر بعضهم إليه بوصفه "شيخاً" لهم، ويعتبرون انتقاده إساءة مباشرة لهم.