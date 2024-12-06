اعتقال 7 مقامرين داخل خمارة واصابة امرأة برصاصة طائشة في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على سبعة متهمين داخل خمارة في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية القت القبض على اولئك المتهمين وإغلاق "تلخانة" للعب القمار واحتساء الخمر وضبط شاشة بلازما وورق للعب القمار ضمن منطقة الصدرية وسط بغداد.

وفي حادث آخر ذكر المصدر أن موظفا في احد الشركات الصينية مكّن الاجهزة الامنية من القاء القبض على شخص يقوم بسرقة الأسلاك الكهربائية والكابلات ضمن منطقة الحارثية في بغداد.

وفي حادث ثالث اشار المصدر الى اصابة امرأة مواليد العام 1970 نتيجة تعرضها لرصاصة طائشة مجهولة المصدر بالقرب من باب القبلة ضمن مدينة الكاظمية، مبينا انه تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج.