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اعتقال 7 مشتركين بتفجير الكاظمية ضمن خلية تابعة لداعش

Category: أمـن

Date: 2021-06-07T19:29:10+0000
اعتقال 7 مشتركين بتفجير الكاظمية ضمن خلية تابعة لداعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الإثنين، بالقاء القبض على 7 مشتركين بالتفجير الذي وقع في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد، مشيرا الى انهم ضمن خلية تابعة لتنظيم داعش.

ووقع التفجير مساء الخميس 3/6/2021، عبر عبوة ناسفة وسط جمع مكتظ من الناس، قرب مرقد الأمام الكاظم، وأوقع أربع ضحايا وعشرات الجرحى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أنه "تم اعتقال 7 اشخاص مشتركين بتفجير الكاظمية، ليصل عدد الملقى القبض عليهم الى 9 اشخاص من ضمنهم المنتسب الامني المتواطئ بالعملية".

وكان مصدر في الداخلية العراقية قال أمس الأحد، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة خاصة من وكالة الاستخبارات برئاسة احمد ابو رغيف تمكنت من اعتقال متهم أول بالتفجير، وبعد أقل من يوم من الحادث".

وأضاف أن "هذا المتهم تبين أنه منتسب بالداخلية، وتحديداً ضمن حماية الطوق الأمني لمدينة الكاظمية، واعترف عن مسؤوليته بتسهيل دخول المواد المتفجرة إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى قيامه بمراقبة المنطقة وتقديمه تقارير لخلية معنية بالتفجير تابعة لتنظيم داعش".

وقال المصدر، "بدلالة الاعترافات تم الوصول لمتهم آخر وهو أحد أعضاء الخلية، وتم اعتقاله عبر قوة من الأمن الوطني، واتضح أنه عنصر بتنظيم داعش"، مبيناً أن المعتقلين الإثنين قابعان لدى وكالة الاستخبارات لاستكمال التحقيق معهما".

وتشهد المنطقة المحيطة بضريح الإمام موسى الكاظم إغلاقاً كاملاً من قوات الأمن، ولا يُسمح بدخول المنطقة إلا بعد إجراء تفتيش دقيق للأشخاص، سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا.

وتفرض السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة في محيط الأماكن المقدسة الشيعية والسُنية، بعدما شهدت خلال السنوات الماضية هجمات أغلبها انتحارية، أوقعت ضحايا وجرحى بالمئات، وغالبا ما تحمّلها السلطات لتنظيم "داعش".

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