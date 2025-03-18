اعتقال 64 متهماً بنزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات ميسان، يوم الثلاثاء، القبض على 64 متهما من طرفي نزاع عشائري في المحافظة، وضبط كميات من الأسلحة والأعتدة .

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عناصر خارجة عن القانون تسببت بنزاع عشائري في محافظة ميسان، الامر الذي دعا القطعات الامنية الى التعامل بحزم مع طرفي هذا النزاع والشروع بعملية أمنية لتطويق مكان الحادث وإجراء حملات بحث وتفتيش واسعة، أسفرت عن إلقاء القبض على 64 متهما".

وأضافت أن "العملة نتج عنها ضبط عشرات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى كميات من الاعتدة ومواد أخرى".