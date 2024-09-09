اعتقال 6 منتسبين بالشرطة أثناء مساومة موقوف في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باعتقال ستة منتسبين بشرطة النجدة في محافظة كركوك، أثناء مساومة احد المواطنين.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مفارز الشؤون الداخلية والأمن في كركوك، ألقت القبض على ستة عناصر من دوريتي نجدة تابعة إلى شرطة المحافظة، أثناء مساومة أحد المواطنين على مبالغ ماليه لقاء إطلاق سراحه".

وأضاف المصدر، أن "المنتسبين تم اعتقالهم وبالجرم المشهود (رشوة)، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق المادة 307 من قانون العقوبات".