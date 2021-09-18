اعتقال 6 متهمين في بغداد ورئيس جهاز الامن الوطني يصل البصرة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم السبت، عن القاء القبض على ستة أشخاص بتهم مختلفة من بينها المتاجرة بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد، فيما أشارت الى وصول رئيس جهاز الامن الوطني الى محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ الرصافة، القت القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات بحقه استنادا لأحكام المادة 17 من قانون زراعة الأعضاء البشرية".

واشارت الى ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام القدس، ألقت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ قدره خمسة آلاف دولار امريكي من داخل دار سكني، وضبطت بحوزته بندقية كلاشنكوف".

واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم أصوليا وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات، كما تم فرد أوراق تحقيقية أخرى بحق المتهم وفق أحكام المادة 24 أسلحة".

وتابعت الخلية في بيانها، ان "قيادة عمليات بغداد وضمن نهجها في ملاحقة العناصر التي تسيء إلى العملية الانتخابية، من خلال تمزيق الدعايات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب العراقي، تمكنت قوة من اللواء الخامس من الشرطة الاتحادية من اعتقال ثلاثة متهمين أثناء تمزيقهم لعدد من الإعلانات الدعائية لبعض المرشحين، في منطقة الغزالية في جانب الكرخ من بغداد".

وذكرت انه "ضمن العمل على الحد من النزاعات العشائرية، اعتقلت قوة من اللواء السابع شرطة اتحادية متهم بالدكة العشائرية، وضبط بحوزته بندقيتين مختلفتين ومخازن عتاد، في منطقة السيدية في جانب الكرخ من بغداد".

وعلى صعيد منفصل، اعلنت الخلية ان "رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، وصل الى محافظة البصرة لبحث تعزيز التعاون الامني والاستخباري مع الاجهزة الامنية والحكومة المحلية في المحافظة والاشراف على مراحل تنفيذ الخطة الخاصة بتأمين مسير الزائرين ومراكز الاقتراع".