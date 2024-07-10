اعتقال 6 متهمين بإطلاق نار واستغلال الشوارع في بغداد وميسان

شفق نيوز/ أعلنت قيادتا الشرطة الاتحادية وعمليات بغداد، يوم الأربعاء، على ستة أشخاص بعضهم متهمين بإطلاق نار وآخرين استغلوا الشوارع والأرصفة كمرآب للسيارات في العاصمة ومحافظة ميسان.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قطعات اللواء الأول من الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما سلاح كلاشنكوف، أقدما على إطلاق النار على محل تجارية في منطقة الأمين شرقي ببغداد.

وأضاف أن قوة من اللواء الحادي عشر من الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية ألقت القبض على متهمين اثنين أطراف مشاجرة في منطقة أبو شطيب في محافظة ميسان، وتمت إحالة المتهمين أصولياً إلى الجهات المختصة.

بدورها أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من اللواء السابع في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية، من إلقاء القبض على متهمين اثنين يستغلان الطرق العامة والأرصفة وتحويلها إلى ساحات لوقوف العجلات وفرض مبالغ مالية على المواطنين وذلك في منطقة اليرموك بجانب الكرخ.