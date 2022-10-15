اعتقال 6 متهمين بنزاع عشائري في بغداد

شفق نيوز / أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، يوم السبت، إلقاء القبض على ستة متهمين في مشاجرة عشائرية وضبط ثلاث بنادق في العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فور حصول نزاع عشائري ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة المدائن (جنوبي العاصمة) وجه قائد شرطة بغداد، اللواء الركن ماجد فالح نعمة، بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير القسم المذكور لمتابعة الحادث".

وأضافت أن "فريق عمل ميداني جرى تشكيله بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض (الشرطة الاتحادية) تم تطويق مكان الحادث وإلقاء القبض، على ستة متهمين وبحوزتهم ثلاث بنادق (كلاشنكوف)".

وأشارت الشرطة، إلى "اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم مع قطع السلاح، إلى مركز الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".