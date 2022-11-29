اعتقال 6 إرهابيين في ثلاث محافظات ومقتل امرأة وانتحار قاتلها بالبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الثلاثاء، بمقتل امرأة وانتحار قاتلها بظروف غامضة، في ألقي القبض على ستة إرهابيين ومتهم بالقتل في ثلاث محافظات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة تلقت بلاغاً عن مقتل امرأة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، وأن قاتلها قام بالانتحار"، من دون أن يوضح صلة القرابة بين الضحية والجاني.

وأشار إلى أن الشرطة نقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة.

من جانب آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات الانبار، والمقر المسيطر في طوزخوماتو، والفرقة العاشرة، والفرقة الرابعة عشر، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في سيطرتي الشهيد احمد الصداك والشهيد بسام (7 كيلو) في الرمادي وفي قضاء الحويجة والطوز والعامرية، وإلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

إلى ذلك القت مفارز مديرية شرطة نجدة الكرخ التابعة الى قيادة شرطة بغداد الكرخ، القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاول الهروب من المفارز، وتم القبض عليه والتأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالارهاب.

كما القت مفارز المديرية القبض على متهم اقدم على قتل مواطن بسبب مشاجرة حصلت بينهما حيث تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهما الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون.