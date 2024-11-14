اعتقال 57 مطلوباً ومتهماً في نصف بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء الخميس، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، بينهم "متاجر بالاسلحة" وآخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة، وضبط أسلحة واعتدة شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات البحث والتفتيش المناطقي ضمن قاطع مسؤولية الفرقة (الاولى، الخامسة) شرطة اتحادية بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية نتج عنها، القاء القبض على 34 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متاجر بالأسلحة والاعتدة غير المرخصة، وستة آخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة وبالجرم المشهود، و27 مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".

وأضافت أن "العملية نتج عنها كذلك ضبط عجلة متروكة بداخلها (اربع قناني مولوتوف) وعدد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة، وكمية من المواد المخدرة وذلك ضمن مناطق (العبيدي، الحميدية) شرقي العاصمة"، لافتة إلى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".