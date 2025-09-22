اعتقال "56" في نينوى.. نفذ عمليات احتيال واسعة منذ 2022

شفق نيوز- نينوى

افاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قوة مشتركة تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق المادة 456 من قانون العقوبات، بعد نصبه واحتياله على عدد كبير من أصحاب المحال والتجار في مدينة الموصل منذ عام 2022.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الاعتقال تمت بكمين محكم وبمتابعة حثيثة نفذها قسم التقنيات والمعلوماتية في نينوى التابع لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبالتعاون مع قسم شرطة النصر".

وأضاف أن المتهم نفذ العشرات من عمليات الاحتيال طيلة السنوات الماضية، مستغلاً ثقة ضحاياه من التجار وأصحاب المحال، قبل أن يتم كشف تحركاته والقبض عليه لإحالته إلى القضاء.