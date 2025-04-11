اعتقال 5 مطلوبين وضبط أكبر كمية من المشروبات الكحولية المهربة في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الجمعة، باعتقال خمسة مطلوبين متهمين بقضايا مختلفة ومصادرة أطنان من المشروبات الكحولية المهربة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية في قيادة شرطة صاح الدين تمكنت من اعتقال خمسة مطلوبين متهمين بقضايا إرهابية وجنائية، تم اعتقالهم عند التدقيق في معلومات الأشخاص عبر الحاسبة الإلكترونية بنقاط التفتيش".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل المعتقلين إلى مراكز الشرطة تمهيداً لتسليمهم إلى الجهات التي عممت مذكرات القبض عليهم لغرض محاكمتهم وفق القضاء".

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن "قوة أمنية في قضاء طوزخورماتو ضمن محافظة صلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على ستة سائقي شاحنات يحملون أطناناً من المشروبات الكحولية قادمة من كركوك ومتجهة إلى العاصمة بغداد".

وأكد أن "شحنة المشروبات الكحولية كانت بلا أوراق قانونية ولذلك تم القبض على السائقين الستة ومصادرة المشروبات الكحولية التي كانت ضمن ست حاويات نقل كبيرة وهي الكمية الأكبر التي يتم ضبطهامنذسنوات".