اعتقال 5 متسللين أجانب في البصرة.. مشاجرة عائلة تنتهي بـ"مجزرة" ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بأن مشاجرة بين زوج وزوجته انتهت بـ"مجزرة" راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، فيما اعتقلت القوات الأمنية خمسة متسللين أجانب في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المشاجرة بدأت بين الزوج والزوجة داخل منزلهما في منطقة السيدية جنوبي بغداد، وتطورت ليقوم الزوج بقتل زوجته ومغادرة المنزل متوجهاً إلى منزل أهلها".

وبين أن "الزوج اقتحم منزل عمه، والد زوجته، في حي القاهرة ضمن جانب الرصافة، وتشاجر مع من فيه ثم قام بقتل عمه وشقيق زوجته أيضاً، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "قوتين أمنيتين توجهتا إلى منزليّ الضحايا ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث"، مشيراً إلى أن "معلومات أولية غير مؤكدة أفادت بأن الزوج انتحر في مكان قريب من الحادث".

وعلى صعيد منفصل، أعلنت قيادة قوات الحدود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني من لواء الحدود السادس عشر ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة من القاء القبض على خمسة متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة البصرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

بدورها أعلنت الشرطة الاتحادية في بيان عن إحباط محاولة تهريب 43 ألفاً و540 كيلوغراماً من سبائك النحاس بالإضافة إلى مواد نحاسية غير محددة الكمية في بغداد.

وذكرت أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ومتابعة لقاطع المسؤولية في حي النصر ببغداد، تمكنت قوة بإشراف قائد الفرقة الخامسة وبإشتراك قوة من اللواء الثامن عشر واللواء عشرين شرطة اتحادية من ضبط عجلة تحمل سبائك نحاسية ومعمل غير مجاز لصهر وصب مادة النحاس".

وتابعت "جاءت العملية من خلال التحري ومتابعة ونصب كمائن محمكة تم خلالها إلقاء القبض على متهم يستقل عجلة حمل نوع (سكانيا) محملة بـ400 سبيكة من النحاس زنة الواحدة 35 كغم وسلاح كلاشنكوف وعتاد".

وأضافت الشرطة "كما تمكنت قوة من اللواء العشرين من السيطرة على المعمل وإلقاء القبض على متهم بداخله، ضبط 524 سبيكة زنة الواحدة منها 35كغم، اضافة الى 56 كيساً كبيراً من مادة النحاس يقدر وزن الواحد منها اكثر 200 كيلو غرام، ومعمل محلي الصنع لصهر مادة النحاس، وقوالب لصب مادة النحاس، واسلاك متفرقة بأحجام وكميات مختلفة".

وأكدت أن "المعلومات الأمنية الأولية تفيد بأن المواد معدة للتهريب وقد تم تحوير عجلة النقل لهذا الغرض"، مشيرة الى "إحالة المتهين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".