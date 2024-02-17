اعتقال 5 أشخاص بينهم منتسب هارب وفتاة بتهمة تعاطي المخدرات داخل دار في بغداد

اعتقال 5 أشخاص بينهم منتسب هارب وفتاة بتهمة تعاطي المخدرات داخل دار في بغداد
2024-02-17T11:39:18+00:00

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بإلقاء القبض على خمسة أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات بعد اقتحام دار شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تم إلقاء القبض على 5 اشخاص احدهم منتسب هارب من قيادة الشرطة الاتحادية ومعهم فتاة مواليد 2002، مبينا انه تم ضبط بحوزتهم دراجة نارية بيضاء اللون، وضبط مواد اخرى بحوزة المتهمين عبارة "بايبات" عدد 6 اثنان منها مهشمة، قناني غاز عدد 3، وقداحات عدد 6.

وأشار الى ضبط دراجة نارية نوع "تك تك" صفراء اللون، دراجة نارية ( bcx) رصاصي اللون، وتبين تواجد المتهمين في دار ضمن منطقة "حي اور" يستغلونها لتعاطي المخدرات والتخفي بها".

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