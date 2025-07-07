اعتقال 5 أشخاص بتهم الإرهاب والقتل والمخدرات في 3 محافظات

شفق نيوز – السليمانية/ صلاح الدين/ ديالى

أعلنت مديرية الآسايش في السليمانية، مساء اليوم الاثنين، اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة القتل، فيما تمكنت "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين في جنوبي صلاح الدين، كما تمكنت شرطة ديالى من إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة في منفذ المنذرية الحدودي.

ففي السليمانية، أعلنت مديرية الآسايش العامة في المحافظة، اعتقال متهمين اثنين قاما بقتل شخص في شجار بالسلاح الأبيض في قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى قبل أيام.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن المديرية العامة لعمليات الآسايش (أمن) وبالتنسيق مع آسايش نقاط التفتيش، تمكنت من اعتقال متهمين هاربين اثنين في نقطة تفتيش دربنديخان بمحافظة السليمانية.

وأوضح البيان، أنه في 21 من شهر حزيران/ يونيو الماضي، وبسبب حصول خلافات وتعقيدات بين ثلاثة أشخاص في قضاء خانقين تطورت الأمور إلى حصول مشاجرة، لافتاً إلى أن اثنين من المتشاجرين أقدما على قتل الشخص الثالث طعناً بالسكاكين وهربا على الفور.

وأشار البيان، إلى أن المديرية العامة لعمليات الآسايش وبعد متابعة القضية وإجراء التحقيقات وبقرار من قاضي تحقيق الآسايش تمكنت من اعتقال المتهمين في نقطة تفتيش في دربنديخان، مبيناً أنهما محتجزان الآن استناداً إلى المادة 406 من قانون العقوبات والتحقيقات معهما مستمرة.

وفي محافظة صلاح الدين، أعلنت "سرايا السلام"، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، عن "إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وتسلمهما أصولياً إلى قسم استخبارات ومكافحة إرهاب سامراء، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

أما في ديالى، فقد ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، أن "مفارز قسم الكلاب البوليسية (K9) تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بحوزته كمية من الحبوب المخدرة في منفذ المنذرية الحدودي ، كان يحاول تهريبها إلى داخل البلاد".

وأوضحت أن العملية جاءت بعد الاشتباه بالمسافر أثناء إجراءات التفتيش الروتينية، حيث ساهمت الكلاب البوليسية المدربة في الكشف عن المواد المخدرة المخفية بطريقة احترافية.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفقاً للقانون.