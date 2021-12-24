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اعتقال 5 "إرهابيين" وتاجر مخدرات في ديالى ونينوى وبابل

Category: أمـن

Date: 2021-12-24T14:33:25+0000
اعتقال 5 "إرهابيين" وتاجر مخدرات في ديالى ونينوى وبابل

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الجمعة، باعتقال 5 "إرهابيين" وتاجر مخدرات بعمليات متفرقة في محافظات ديالى ونينوى وبابل.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة تمكنت من اعتقال (4) من عناصر تنظيم داعش البارزين، بعد تسللهم الى داخل قضاء الحضر غرب الموصل".

وأضافت، أن "قوة امنية مشتركة تمكنت بكمين نوعي من القبض على ارهابي خطير مرتبط بتنظيم داعش أثناء محاولته الانتقال من قضاء كلار الى خانقين شمال شرق بعقوبة".

وأوضحت أن "عملية القبض جرت وفق معلومات استخبارية حددت مسار دخول الإرهابي المتورط بجرائم ارهابية وخطف".

وفي بابل، اشارت المصادر الى أن "قوة مشتركة من الاستخبارات والشرطة المحلية اعتقلت تاجر مخدرات شمال الحلة بحوزته أكثر من خمسة آلاف حبة مخدرة وأوراق ثبوتية مزورة".

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