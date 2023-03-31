اعتقال 5 أجانب تسللوا للأراضي العراقية في البصرة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال خمسة متهمين أجانب حاولوا التسلل الى داخل الأراضي العراقية في البصرة، جنوبي العراق.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "نفذت واجباً استخبارياً لمتابعة عمليات تهريب الأشخاص من الجنسية الاجنبية الى داخل الاراضي العراقية".

وأضاف البيان أنه "نتج عن الواجب القبض على خمسة اشخاص في محافظة البصرة من الجنسية الاجنبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".