اعتقال 41 شخصاً شاركوا بنزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قوات الرد السريع في البصرة جنوبي العراق، يوم الاثنين، عن اعتقال العشرات من المشاركين في نزاع عشائري شمالي المحافظة.

وذكر إعلام الرد السريع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز الفوج الثالث من اللواء الاول لفرقة الرد السريع تمكنت من السيطرة على نزاع عشائري في منطقة الشافي بقضاء الدير شمالي البصرة.

وأضاف أن المفارز ألقت القبض على 41 شخصاً شاركوا في النزاع وضبطت عدداً من الاسلحة والعتاد الخفيف.

وتشهد محافظة البصرة وبالأخص المناطق الشمالية منها نزاعات عشائرية طاحنة بين وقت وآخر.

وكان مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ميسان، أفاد يوم الجمعة الماضي، بوقوع نزاع عشائري طاحن بناحية العزير في المحافظة، خلف 4 قتلى على الأقل، وجريح واحد.