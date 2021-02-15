سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال 41 شخصاً شاركوا بنزاع عشائري جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-02-15T07:43:05+0000
اعتقال 41 شخصاً شاركوا بنزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قوات الرد السريع في البصرة جنوبي العراق، يوم الاثنين، عن اعتقال العشرات من المشاركين في نزاع عشائري شمالي المحافظة.

وذكر إعلام الرد السريع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز الفوج الثالث من اللواء الاول لفرقة الرد السريع تمكنت من السيطرة على نزاع عشائري في منطقة الشافي بقضاء الدير شمالي البصرة.

وأضاف أن المفارز ألقت القبض على 41 شخصاً شاركوا في النزاع وضبطت عدداً من الاسلحة والعتاد الخفيف.

وتشهد محافظة البصرة وبالأخص المناطق الشمالية منها نزاعات عشائرية طاحنة بين وقت وآخر.

وكان مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ميسان، أفاد يوم الجمعة الماضي، بوقوع نزاع عشائري طاحن بناحية العزير في المحافظة، خلف 4 قتلى على الأقل، وجريح واحد.

related

مقتل 3 بينهم امرأة مع اشتداد نزاع عشائري في البصرة (فيديو)

Date: 2020-08-16 16:18:23
مقتل 3 بينهم امرأة مع اشتداد نزاع عشائري في البصرة (فيديو)

سقوط جرحى وتضرر منازل بنزاع عشائري جنوبي العراق

Date: 2020-07-08 10:36:57
سقوط جرحى وتضرر منازل بنزاع عشائري جنوبي العراق

خسائر بشرية ومادية فادحة حصيلة نزاع عشائري شمالي البصرة

Date: 2020-05-30 13:52:53
خسائر بشرية ومادية فادحة حصيلة نزاع عشائري شمالي البصرة

نزاع عشائري مسلح جنوبي العراق يسفر عن اصابات و"الصدمة" تتدخل لفضه

Date: 2019-07-18 16:56:58
نزاع عشائري مسلح جنوبي العراق يسفر عن اصابات و"الصدمة" تتدخل لفضه

مقتل واصابة 8 اشخاص بنزاع عشائري وتفجير جنوبي العراق

Date: 2020-07-17 14:37:06
مقتل واصابة 8 اشخاص بنزاع عشائري وتفجير جنوبي العراق

اندلاع نزاع عشائري في البصرة والقوات الامنية تنفذ عمليات انزال جوي

Date: 2019-08-31 20:04:45
اندلاع نزاع عشائري في البصرة والقوات الامنية تنفذ عمليات انزال جوي

مصابون بنزاع عشائري مسلح بالبصرة جنوبي العراق

Date: 2019-07-31 07:29:35
مصابون بنزاع عشائري مسلح بالبصرة جنوبي العراق

في البصرة .. استهداف منزل المحافظ بعبوات واندلاع نزاع عشائري "عنيف"

Date: 2020-03-16 06:17:01
في البصرة .. استهداف منزل المحافظ بعبوات واندلاع نزاع عشائري "عنيف"