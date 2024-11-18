اعتقال 4 مطلوبين وأجنبي مخالف لشروط الإقامة في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة صلاح الدين، مساء الاثنين، باعتقال 4 مطلوبين وباكستاني مخالف لشروط الإقامة في عملية أمنية بإحدى مناطق المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية مشتركة نصبت كميناً في سيطرة (الشهيد اللواء الركن ضيف خليف عبد) (مفرق الشرقاط)، نتج عنها إلقاء القبض على المتهم (ت.ا.ح) والمطلوب وفق المادة 446 ق ع سرقة جهة الطلب محكمة جنح ليلان في كركوك، حيث تم نقله إلى محافظة كركوك".

وأضاف أن "القوة ألقت القبض على المتهم (و.ح.ك) والمطلوب وفق المادة 240 ق ع، جهة الطلب وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، وإلقاء القبض على المتهم (م.ع.ح) والمطلوب وفق 299 ق ع (تزوير)، وجهة الطلب قيادة شرطة محافظة ميسان، تم تسليمهم أصوليا إلى قسم شرطة الشرقاط مركز شرطة تلول الباج، لنقلهم إلى مكان صدور مذكرة القبض".

وتابع المصدر أن "قوة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على عجلة نوع (هونداي/ النترا) اللون (اصفر /اجرة) سائقها المدعو (م.ا.ع) وبصحبته المدعو (م.س) باكستاني الجنسية، يتنقل بصورة غير شرعية (مخالف لشروط الإقامة)".

ولفت المصدر، إلى أن "الباكستاني كان قادماً من محافظة بغداد باتجاه قضاء سامراء، وتم تسليم العجلة مع سائقها والشخص الأجنبي إلى ممثل جهاز المخابرات العراقي".