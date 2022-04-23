سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال 4 متهمات بـ"النشل" والسرقة في كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-04-23T11:57:24+0000
اعتقال 4 متهمات بـ"النشل" والسرقة في كركوك

شفق نيوز / أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، يوم السبت، القبض على أربعة نساء بتهمة النشل والسرقة في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت حول ازدياد حالات السرقة في الأسواق العامة، وعلى إثرها وجه قائد شرطة كركوك العميد كاوه غريب عبد الرحمن، قسم مكافحة إجرام المحافظة، بتسخير الإمكانيات للقبض على السُرّاق".

وأضافت أن "شعبة مكافحة إجرام آزادي وبكمين محكم تمكنت من إلقاء القبض على أربعة نساء بالجرم المشهود في جرائم النشل في سوق الحصير مستغلين ازدحام الأسواق بالمتبضعين وانشغال قوات الأمن بتأمين حماية المدينة، وجرى وتوقيفهن وفق المادة (444) من قانون العقوبات، وتصديق أقوالهن الاعتراف ابتدائياً وقضائياً".

related

مقتل قيادي بتنظيم داعش بإنزال جوي بكركوك

Date: 2020-10-22 09:02:49
مقتل قيادي بتنظيم داعش بإنزال جوي بكركوك

مصدر يكشف تجول مدرعات أمريكية داخل كركوك: لهذا السبب

Date: 2020-02-05 17:10:53
مصدر يكشف تجول مدرعات أمريكية داخل كركوك: لهذا السبب

البيشمركة والجيش العراقي يدخلان حالة الإنذار في كركوك

Date: 2021-06-10 21:33:41
البيشمركة والجيش العراقي يدخلان حالة الإنذار في كركوك

قوة أمنية واستخبارية تقتل شاباً في كركوك بتهمة الانتماء لداعش

Date: 2019-06-10 21:00:49
قوة أمنية واستخبارية تقتل شاباً في كركوك بتهمة الانتماء لداعش

ضربة جوية للتحالف تطيح بعنصرين من داعش في كركوك

Date: 2020-12-27 10:08:14
ضربة جوية للتحالف تطيح بعنصرين من داعش في كركوك

الاستخبارات تطيح بـ"إرهابي" أثناء محاولته دخول كركوك

Date: 2021-08-16 19:51:43
الاستخبارات تطيح بـ"إرهابي" أثناء محاولته دخول كركوك

السلطات العراقية تعلن ضبط منصات صواريخ استهدفت البيشمركة قرب اربيل

Date: 2021-03-30 10:04:56
السلطات العراقية تعلن ضبط منصات صواريخ استهدفت البيشمركة قرب اربيل

كركوك.. تفاصيل الضربة الجوية التي قضت على "الحمداني"

Date: 2022-03-11 20:17:44
كركوك.. تفاصيل الضربة الجوية التي قضت على "الحمداني"