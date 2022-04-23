اعتقال 4 متهمات بـ"النشل" والسرقة في كركوك

شفق نيوز / أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، يوم السبت، القبض على أربعة نساء بتهمة النشل والسرقة في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت حول ازدياد حالات السرقة في الأسواق العامة، وعلى إثرها وجه قائد شرطة كركوك العميد كاوه غريب عبد الرحمن، قسم مكافحة إجرام المحافظة، بتسخير الإمكانيات للقبض على السُرّاق".

وأضافت أن "شعبة مكافحة إجرام آزادي وبكمين محكم تمكنت من إلقاء القبض على أربعة نساء بالجرم المشهود في جرائم النشل في سوق الحصير مستغلين ازدحام الأسواق بالمتبضعين وانشغال قوات الأمن بتأمين حماية المدينة، وجرى وتوقيفهن وفق المادة (444) من قانون العقوبات، وتصديق أقوالهن الاعتراف ابتدائياً وقضائياً".