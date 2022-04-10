اعتقال 4 عناصر من داعش في سامراء والانبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على أربعة من عناصر تنظيم داعش، وضبط متفجرات وأسلحة في عمليات متفرقة بالأنبار وسامراء.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات دقيقة وردت لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وشُعبْ استخبارات الفرقتين العاشرة والسابعة من مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٩، ولواء المشاة الآلي ٣٠، وفصيل استطلاع عمليات سامراء، وقوة من الالوية المذكورة، نفذت عمليات منفصلة في صلاح الدين والانبار.

وبينت أن العمليات اسفرت عن القاء القبض على اربعة ارهابيين، ثلاثة منهم في قضاء سامراء، والآخر في مدينة الرمادي، مؤكدة أنهم من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب.

واشارت الى ان قوة من الفرقة السابعة داهمت مخبئاً تحت الأرض يضم برميل بلاستك كبير يحتوي على، هاون ٦٠ملم، و٩ قنابر هاون مهداد، و٦٥ اطلاقة عتاد ١٢،٥ملم، و٤٥ إطلاقه عتاد للقنص، في صحراء الجزيرة شمالي القائم بالانبار.

وأضافت الخلية أنه جرى تسليم الارهابيين الى جهات الطلب، في حين تكفلت مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا.