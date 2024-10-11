اعتقال 4 أشخاص بتهمة الاعتداء على شرطة النجدة والابتزاز في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الجمعة، توقيف ثلاثة متهمين متورطين بالاعتداء على دورية تابعة لشرطة النجدة ليلة أمس خلال الاحتفال بفوز المنتخب العراقي على فلسطين.

وقالت القيادة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، "بعد خروج ابناء كركوك ليلة أمس عقب فوز منتخبنا الوطني بكرة القدم، حدث اكتظاظ بشوارع كركوك وسارعت القوات الامنية إلى تنظيم حركة المرور والسير، لكنها تعرضت لاعتداء من قبل بعض ضعاف النفوس، حيث تعرض عدد من عناصر شرطة النجدة للاعتداء".

وأضافت، انه "تم القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة 230 من قانون العقوبات، وهم قيد التوقيف وفق أوامر قضائية ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بالقوات الامنية والقانون وحفظ امن كركوك وسلامة مواطنيها".

في السياق، اعلن جهاز الامن الوطني العراقي، اعتقال شخص حاول ابتزاز عوائل موقوفين على ذمة قضايا تهريب المشتقات النفطية لشركة نفط الشمال.

وقال الجهاز في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "مفارزه في كركوك نجحت في الإطاحة بمتورط في عمليات ابتزاز واستغلال استهدفت عوائل موقوفين على ذمة قضايا تهريب المشتقات النفطية لشركة نفط الشمال".

وأوضح، أن "المتهم، الذي ادعى قدرته على حل قضايا المحتجزين مقابل مبالغ مالية، وقع في قبضة جهاز الأمن الوطني بعد عملية متابعة دقيقة انتهت بالقبض عليه متلبساً بجريمته".

وتابع، البيان "أثناء توقيف المتهم ضبطت مفارز الجهاز بحوزته خمسة هواتف نقالة كانت تُستخدم في تنفيذ عمليات الابتزاز".

واشار الى "إحالة المتهم مع الأدلة المضبوطة إلى الجهات القضائية المختصة، حيث ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة".