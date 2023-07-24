اعتقال 4 إرهابيين و6 متسللين في 4 محافظات

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على 4 من عناصر داعش، فيما أكدت قوات حرس الحدود اعتقال 6 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود العراقية من الجانب السوري.

وذكرت الاستخبارات العسكرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات منفصلة وجهود حثيثة وإستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع قوات الأمن الماسكة للأرض، جرى نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات بغداد كركوك الأنبار نينوى".

وأضافت أن الكمائن أسفرت عن "إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، في قضاء كركوك، والمحمودية (بغداد) وناحية حمام العليل (نينوى) وسيطرة الشهيد أوس عزيز قضاء الرمادي، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

في غضون ذلك، تمكنت مفارز الفوج الأول في لواء الحدود التاسع عشر ضمن قيادة حدود المنطقة السادسة، من إلقاء القبض على (3) متسللين أجانب حاولوا تجاوز الحدود غربي نينوى، كما تمكنت مفارز الفوج الاول في لواء الحدود السابع عشر ضمن القيادة آنفاً من القبض على (3) متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".