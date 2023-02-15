اعتقال 4 إرهابيين في صلاح الدين والأنبار

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، اعتقال 4 مطلوبين بتهم "إرهابية" في كمائن محكمة بمحافظتي صلاح الدين والأنبار.

وقال إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعمليات استباقية وجهود متميزة لقسم وشعبتي (استخبارات وأمن) قيادة عمليات سامراء والفرقة الخامسة والعاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظتي الانبار وصلاح الدين".

وأضاف البيان أن العمليات "أسفرت عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الرمادي وسامراء وتكريت والرطبة فيما جرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، أمس الثلاثاء، مقتل 3 "إرهابيين" احدهم يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة الانبار غربي العراق.

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أعلنت خلية الإعلام الامني مقتل ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي في قاطع كركوك، بعد "متابعة ميدانية متواصلة لأكثر من ثلاث ايام وبكمين ناجح".