اعتقال 4 تجار مخدرات بميسان وإصابة اثنين بمشاجرة في بغداد

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أربعة من تجار المخدرات جنوبي العراق، فيما أصيب اثنان بمشاجرة شمالي بغداد.

وقال ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عمليتين منفصلتين نفذتهما المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، أدت إلى إلقاء القبض على أربعة متهمين بتجار المخدرات.

وأضافه أنه تم ضبط كيلو ونصف الكيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة وعشرة آلاف دولار ومليوني دينار عراقي، مشيراً إلى أنه تم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وإرسال المواد المضبوطة بحوزتهم إلى جهة الاختصاص.

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني في بغداد، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة حصلت بين شخصين في الشارع السوري بقضاء الطارمية شمالي العاصمة، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة طرفي المشاجرة"، مبيناً أنه "تم اعتقال الاثنين للتحقيق معهما ومعرفة أسباب المشاجرة".