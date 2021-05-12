اعتقال 4 اشخاص هاجموا مستشفى حكومي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، باعتقال أربعة أشخاص هاجموا مستشفى حكومي بالمحافظة واعتدوا على طبيبة مقيمة، في وقت القت قوة امنية القبض على مطلوب محكوم بالسجن المؤبد في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية اعتقلت 4 أشخاص بعد دخولهم بشجار مع طبيبة بسبب وفاة والدتهم ومحاولة الحصول على شهادة وفاة"، لافتا إلى أن " المعتقلين اعتدوا بالضرب على الطبيبة المقيمة في المستشفى، وهاجموا الكادر الطبي أيضا".

وأضاف، أن "قاض التحقيق قرر توقيف المتهمين استنادا إلى المادة 229/230 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بتهمة الاعتداء على موظف أثناء الواجب".

وفي العاصمة تمكنت شرطة بغداد، من القاء القبض على متهم محكوم غيابيا بالسجن مدى الحياة، بحسب ماجاء في بيان رسمي.

وجاء في البيان، إن معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شرطة الاعظمية التابع لقيادة شرطة بغداد بوجود متهم مطلوب الى مركز شرطة الصليخ التابع للقسم المذكور وفق احكام المادة ٤٠٦ عن قضية قتل حكم على اثرها غيابيا بالسجن مدى الحياة. وأوضحت أنه تم الاستدلال على مكان تواجد المتهم والتحرك على الفور والقاء القبض عليه والتوجه به الى مركز شرطة الصليخ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.