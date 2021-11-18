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اعتقال 4 اشخاص اعتدوا على الكوادر البلدية شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-11-18T16:13:46+0000
اعتقال 4 اشخاص اعتدوا على الكوادر البلدية شرقي بغداد

شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الخميس، عن القاء القبض على أربعة أشخاص اعتدوا على كوادر أمانة بغداد خلال حملة لرفع التجاوزات شرقي العاصمة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذها لواجبات إسناد الكوادر البلدية لأمانة بغداد خلال حملات رفع التجاوزات في مختلف قواطع المسؤولية.

وبينت ان قوة من الفوج الأول اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة، القت القبض على أربعة أشخاص بعد اعتدائهم على الموظفين من ملاكات أمانة بغداد خلال تنفيذهم لحملة رفع التجاوزات في منطقة الاورفلي بمدينة الصدر شرقي بغداد.

واشارت الى انه تم تسليم الملقى القبض عليهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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